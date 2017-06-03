3.06.2017
'Taş' Karlovy Vary’de yarışacak!.
Babamın Sesi filmlerinin ödüllü yönetmeni Orhan Eskiköy’ün merakla beklenen son filmi Taş, uluslararası prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde yapıyor.
Eskiköy’ün yazıp yönettiği ve başrollerini Muhammet Uzuner, Jale Arıkan, Beste Kökdemir ve Ahmet Varlı’nın paylaştığı film, festivalde East of the West Ödülü için yarışacak.
30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin East of The West bölümünde yarışan 12 film arasında yer alan Taş, Türkiye’de İstanbul ve Ankara film festivallerinde gösterilmiş, Ankara’dan da En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’yle dönmüştü.
Orhan Eskiköy’ün senaryosunu yazdığı ve tek başına yönettiği ilk kurmaca filmi de olan Taş, çocukların bir anda ortadan kaybolduğu ıssız bir dağ köyünde geçiyor ve 20 yıl sonra köye gelen bir gencin yarattığı gizemin peşine düşüyor.
Orhan Eskiköy ve Armağan Lale’nin yapımcılığında gerçekleşen filmin başrollerini ise; “Bir Zamanlar Anadolu’da”, “Küf”, “Yurt” filmlerinin yanı sıra “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizileriyle de tanıdığımız Muhammet Uzuner; “Tersine Dünya”, “Avcı”, “Zerre” filmlerinin ödüllü oyuncusu Jale Arıkan; “Çıplak Gerçek”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” ve “Tatlı Küçük Yalancılar” gibi televizyon dizilerinden sonra ilk sinema filmiyle karşımıza çıkan Beste Kökdemir ile “Yerden Yüksek”, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Yılanların Öcü” dizilerinin yetenekli oyuncusu Ahmet Varlı paylaşıyor.
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