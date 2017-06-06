6.06.2017
'The Mummy / Mumya' 9 Haziran'da vizyonda!.
Ortadoğu’nun kumluklarından günümüz Londrasının altında gizlenmiş labirentlere uzanan Mumya, yeni bir tanrılar ve canavarlar dünyasını aralayan yaratıcı, yeni filmde şaşırtıcı bir şiddet ile dengeli bir hayret ve heyecan sunuyor.
Tom Cruise, medeniyetin doğuşundan beri dünyadaki tüm kültürlerin ilgisini çeken efsanenin yepyeni, göz alıcı sinema versiyonu olan Mumya filminde başrolde yer alıyor.
Cruise’a, Annabelle Wallis (gelecek film King Arthur, televizyondan Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World), Courtney B. Vance (TV’den American Crime Story: The People V. O.J. Simpson) ve Oscar ödüllü Russell Crowe’un (Gladiator) yer aldığı oyuncu kadrosu katılıyor.
Aksiyon macera filminin yaratıcı ekibinin başında yönetmen/yapımcı Alex Kurtzman yer alıyor.
Yapımcılar; son birkaç yıldır en başarılı film serilerinden bazılarını geliştiren Chris Morgan ile Transformers, Star Trek ve Mission: Impossible serilerinde yazar ve yapımcı olan Kurtzman.
Morgan ayrıca üçüncü bölümünden itibaren olağanüstü bir büyüme yaşayan Hızlı ve Öfkeli destanının da hikayesini düzenlemiştir.
En son Mumya üçlemesinin yapımını gerçekleştiren Sean Daniel ile Sarah Bradshaw (Maleficient) da Kurtzman ve Morgan ile birlikte yapımı yürütmektedir.
Kurtzman’ın kamera arkasındaki deneyimli yapım ekibinde görüntü yönetmeni BEN SERESIN (World War Z, Unstoppable); yapım tasarımcılar DOMINIC WATKINS (The Bourne Supremacy, United 93) ve JON HUTMAN (Unbroken, The Holiday); Oscar ödüllü editör PAUL HIRSCH (Star Wars, Mission: Impossible—Ghost Protocol) ile editörler GINA HIRSCH (Source Code, Mission: Impossible—Ghost Protocol) ve ANDREW MONDSHEIN (The Six Sense, The Hundred-Foot Journey); kostüm tasarımcılar PENNY ROSE (Pirates of the Caribbean series, Unstoppable) ve besteci BRIAN TYLER (The Fate of the Furious, Thor: The Dark World) yer almaktadır.
DAVID KOEPP (Mission: Impossible, War of the Worlds) ve Oscar ödüllü CHRISTOPHER MCQUARRIE (The Usual Suspects, Mission: Impossible series) ile DYLAN KUSSMAN, Mumya’nın senaryo yazarları.
Senaryo hikayesi ise JON SPAIHTS (Prometheus, Doctor Strange) ile Kurtzman & JENNY LUMET’a (Rachel Getting Married) ait.
JEB BRODY (Fifty Shades of Grey, Little Miss Sunshine) ve ROBERTO ORCI (Transformers, Star Trek series) filmin idari yapımcıları.
Üç kıtaya, 50 sete, 64 sıfır yerçekimli sahneye, 135 kiloluk lahite, binlerce özel ve görsel efekte, yıllar süren hayal gücüne, 300 bin metreden fazla filme, sayısız hareketli parçaya uzanan büyük bir sorumluluk olan Mumya’nın yapımı ve sinema lansmanı, 5 bin yıla uzanan efsanevi bir aksiyon maceranın geliştirilmesi ve yapımı sırasında saatlerce çalışan oyuncu ve teknik kadro için derin bir sevgi işini temsil ediyor.
Şimdi Prenses Ahmanet’le tanışma ve Mumya’nın dünyasına girme zamanı.
The Mummy / Mumya, 9 Haziran'da gösterime giriyor!.
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