Film, 9 Haziran’da hem Türkçe dublaj, hem de altyazı seçenekleriyle vizyona girecek.
The Stakelander / Vampir Cehennemi: İstila
Bir salgın sonrası dünyayı zombi vampirler ele geçirseydi ne yapardınız?
Vampir Cehennemi: İstila, medeniyetin çöktüğü ve insanların tek gayesinin hayatta kalmak olduğu bir dünyada geçiyor.
Yeni Cennet adlı kurtarılmış bölgedeki evi ve ailesi vampirler tarafından yok edilen Martin, tek başına intikam peşine düşer.
Bu zorlu savaşı kazanabilmesi için tek çaresi, eski akıl hocası ve efsanevi vampir avcısı Mister’ı bulmaktır.
Martin, bunun için salgından dolayı giderek çürümekte olan Amerika’nın en tehlikeli bölgelerinde bir maceraya atılır.
Yönetmen: Dan Berk, Robert Olsen
Oyuncular: Connor Paolo, Nick Damici, Laura Abramsen
Yapımcı: Greg Newman, Larry Fessenden, Peter Phok
Senaryo: Nick Damici
Görüntü Yönetmeni: Matt Mitchell
Kurgu: Dan Berk, Robert Olsen
Yapım Yılı: 2016
Ülke: A.B.D.
Süre: 81 dk.
Dağıtım: Bir Film
İthalat: Fabula Films
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