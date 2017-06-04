4.06.2017

The Stakelander / Vampir Cehennemi: İstila


28 Gün Sonra, Ben Efsaneyim gibi post-apokaliptik filmlerin izinden giden aksiyon-gerilim türündeki The Stakelander / Vampir Cehennemi: İstila filminin afiş ve fragmanı yayınlandı.

Film, 9 Haziran’da hem Türkçe dublaj, hem de altyazı seçenekleriyle vizyona girecek.

The Stakelander / Vampir Cehennemi: İstila


Bir salgın sonrası dünyayı zombi vampirler ele geçirseydi ne yapardınız?
Vampir Cehennemi: İstila, medeniyetin çöktüğü ve insanların tek gayesinin hayatta kalmak olduğu bir dünyada geçiyor.
Yeni Cennet adlı kurtarılmış bölgedeki evi ve ailesi vampirler tarafından yok edilen Martin, tek başına intikam peşine düşer.
Bu zorlu savaşı kazanabilmesi için tek çaresi, eski akıl hocası ve efsanevi vampir avcısı Mister’ı bulmaktır.
Martin, bunun için salgından dolayı giderek çürümekte olan Amerika’nın en tehlikeli bölgelerinde bir maceraya atılır.




Yönetmen: Dan Berk, Robert Olsen​
Oyuncular: Connor Paolo, Nick Damici, Laura Abramsen​
Yapımcı: Greg Newman, Larry Fessenden, Peter Phok​
Senaryo: Nick Damici​
Görüntü Yönetmeni: Matt Mitchell
Kurgu: Dan Berk, Robert Olsen​
Yapım Yılı: 2016
Ülke: A.B.D.​
Süre: 81 dk.​
Dağıtım: Bir Film
İthalat: Fabula Films






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