Kumandanlarının (Clive Owen) emri doğrultusunda, Valerian ve Laureline, evrenin her köşesinden binlerce farklı türe ev sahipliği yapan, nefes keseci güzellikteki gökada metropolü Alpha’ya göreve giderler.
Alpha’nın 17 milyonluk halkı, evreni iyileştirmek için tüm yeteneklerini, teknolojilerini ve kaynaklarını ortaya koymuşlardır. Fakat ne yazık ki, Alpha’daki herkes aynı amaca hizmet etmiyordur; tam tersine, bir takım görünmeyen güçler korkunç bir tehlikeyi üzerlerine salmak üzere iş başındadır.
Senaryo yazarı ve yönetmen Luc Besson, kült çizgi roman serisi Valerian ve Lauraline’i, ikonik bir kaynak olarak alıp; çağdaş ve benzersiz bir bilimkurgu efsanesine dönüştürüyor.
Valerian and The City of A Thousand Planets / Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
Yazan / Yöneten: Luc Besson
Oyuncular: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Kris Wu
Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2017
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