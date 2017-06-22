22.06.2017

'Yeni Film Fonu 2017' I. dönem sonuçları açıklandı!.


Anadolu Kültür ile !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ortaklığıyla 2015 yılında kurulan Yeni Film Fonu’nun 2017'nin birinci döneminde desteklediği filmler belli oldu.

Fona birinci döneminde toplam 156 başvuru geldi.
2017 jürisi Murat Özyaşar, Pelin Esmer, Tanıl Bora, Yonca Ertürk ve Zeynep Dadak’ın yaptığı değerlendirme sonucunda 8 filmin desteklenmesine karar verildi.
Fon tarafından desteklenen 2 kısa ve 6 uzun/orta metraj belgesel film şöyle sıralandı:

Kusurlu / Bilen Sevda Könen, Ayris Alptekin – Kısa metraj belgesel prodüksiyon desteği

Lucid/Sarih / Emine Emel Balcı - Kısa metraj belgesel prodüksiyon desteği

Our Border: 44 Years Later / Ekin Çalışır - Uzun/orta metraj belgesel geliştirme desteği

Piraotlar / Niştiman Cemal Aslan - Uzun/orta metraj belgesel geliştirme desteği

Abla Deme, Lazım Olur / Buse Kılıçkaya, Kaan Karacehennem - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği

Dallas / Melis Birder - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği

Fata Morgana / Ege Berensel - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği

Gayrımakul Değerler / Somnur Vardar - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği

Fonun değerlendirme süreci sonucunda sadece geliştirme ve prodüksiyon aşamalarında destekler verilmiştir.





Yeni Film Fonu 2017 ikinci dönem başvuruları Eylül ayında yapılacak duyuruyla başlayacak.
Fona kısa belgeseller prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasında; uzun/orta metraj belgeseller ise geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasında başvurabilecekler.
Ayrıntılar fonun web sitesinden takip edilebilir.

Fonun ana destekçisi Açık Toplum Vakfı, destekçileri Atlas Post Production, A.B.D. İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi, bireysel destekçisi Mehmet Betil'dir.



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...