22.06.2017
'Yeni Film Fonu 2017' I. dönem sonuçları açıklandı!.
Fona birinci döneminde toplam 156 başvuru geldi.
2017 jürisi Murat Özyaşar, Pelin Esmer, Tanıl Bora, Yonca Ertürk ve Zeynep Dadak’ın yaptığı değerlendirme sonucunda 8 filmin desteklenmesine karar verildi.
Fon tarafından desteklenen 2 kısa ve 6 uzun/orta metraj belgesel film şöyle sıralandı:
Kusurlu / Bilen Sevda Könen, Ayris Alptekin – Kısa metraj belgesel prodüksiyon desteği
Lucid/Sarih / Emine Emel Balcı - Kısa metraj belgesel prodüksiyon desteği
Our Border: 44 Years Later / Ekin Çalışır - Uzun/orta metraj belgesel geliştirme desteği
Piraotlar / Niştiman Cemal Aslan - Uzun/orta metraj belgesel geliştirme desteği
Abla Deme, Lazım Olur / Buse Kılıçkaya, Kaan Karacehennem - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği
Dallas / Melis Birder - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği
Fata Morgana / Ege Berensel - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği
Gayrımakul Değerler / Somnur Vardar - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği
Fonun değerlendirme süreci sonucunda sadece geliştirme ve prodüksiyon aşamalarında destekler verilmiştir.
Yeni Film Fonu 2017 ikinci dönem başvuruları Eylül ayında yapılacak duyuruyla başlayacak.
Fona kısa belgeseller prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasında; uzun/orta metraj belgeseller ise geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasında başvurabilecekler.
Ayrıntılar fonun web sitesinden takip edilebilir.
Fonun ana destekçisi Açık Toplum Vakfı, destekçileri Atlas Post Production, A.B.D. İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi, bireysel destekçisi Mehmet Betil'dir.
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