12.06.2017
'Zaferler ve Ağıtlar' 15 Haziran'da İstanbul Modern'de!.
Animasyon, çizim, tiyatro oyunu, heykel, video ve yerleştirmeleri ile tanınan Johannesburg doğumlu sanatçı William Kentridge, Roma’nın etkileyici tarihine atıfta bulunduğu bir proje tasarladı.
Gerçekleştirilmesi 12 yıl süren projenin son iki yıllık süreci Zaferler ve Ağıtlar adıyla filmleştirildi.
Film, yirmiden fazla çağdaş sanat kurumunda yalnızca 2017 yaz döneminde gösterimde olacak.
William Kentridge, proje için Roma’daki Tiber Nehri'nin tarihi kıyısının 550 metrelik kısmında sergilenmek üzere her biri 10 metre yüksekliğinde 90 adet ikonografiden oluşan çağdaş bir fresk hazırladı.
Sanatçı bu fresk ile Remus cinayetinden Bernini’nin heykellerine, Pasolini’nin ölümünden mülteci sorunlarına kadar Roma tarihinin önemli figürlerini ve kentin hem iyi hem de kötü hatıralarını yeniden yorumluyor.
Nehrin beyaz travertenlerinde Kentridge’in geçici ikonografileriyle yarattığı bu yeni hikaye birkaç yıl içinde kaybolacaksa da, freskin hatırası yalnızca belgeselde yaşayacak.
İstanbul Modern Sinema
15 Haziran 2017 Perşembe, 18.00
Gösterim ücretsizdir.
Altyazı: Türkçe
Yönetmen: Giovanni Troilo, Güney Afrika Cumhuriyeti / İtalya, ProRes, Renkli, 70’, İngilizce, İtalyanca
Prodüksiyon: Todos Contentos y yo Tambien
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