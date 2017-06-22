22.06.2017
'Zombi Ekspresi' 21 Temmuz’da vizyonda!.
Doğum gününde kızının ısrarları üzerine, onu eski eşinin yanına bırakmak için Seul’den kalkıp Busan’a gidecek olan trene gönülsüzce biner.
Tren tam kalkmak üzereyken, sıra dışı bir virüsten etkilenen bir kadın, trendekilere virüsü yaymaya başlar.
Virüsün bulaştığı herkes, birer birer zombiye dönüşür.
Sebebi belirlenemeyen virüs, tüm ülkeye yayılırken, hızla Busan’a yol alan trende de Sok-woo, kızı ve daha birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişir.
Güney Kore’nin gişe rekorları kıran ünlü korku filmi Busanhaeng / Zombi Ekspresi / Train to Busan, 21 Temmuz’da sinemalarda!
Vizyona girdiği her ülkede hem seyircilerin, hem de eleştirmenlerin büyük beğenisini kazanan film ülkemizde Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle vizyona girecek.
Yönetmen: Sang-ho Yeon
Senaryo: Joo-Suk Park, Sang-ho Yeon
Oyuncular: Yoo Gong, Soo-an Kim, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma
Yapımcılar: Dong-ha Lee
Görüntü Yönetmeni: Hyung-deok Lee
Müzik: Jang Young-gyu
Yapım Yılı: 2016
Ülke: Güney Kore
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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