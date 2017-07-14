1.07.2017
14. Akbank Kısa Film Festivali Başvuruları Başladı!.
Festival’in en çok ilgi gören, geçtiğimiz yıl 52 ülkeden toplam 1055 film başvurduğu Yarışma Bölümü için son başvuru tarihi 30 Kasım 2017, Perşembe olarak açıklandı.
Ulusal ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek olan 14. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuranlar eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek olan en iyi filmler 5.000 $ ile ödüllendirilecek.
Yarışmayı kazanan filmler, Festival’in ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde düzenlenecek "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında izleyiciyle buluşacak.
14. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim” ve “Akbank Kısa Film Forum” bölümleri yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 19-29 Mart 2018 tarihleri arasında sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.
14. Akbank Kısa Film Festivali yarışmasına başvuru için..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder