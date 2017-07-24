4.07.2017
24. İstanbul Caz Festivali Başlıyor!.
Festival, Dee Dee Bridgewater, Fatouma Diawara, Hindi Zahra, Christian McBride gibi müziğin yıldız isimlerinin yanı sıra, aralarında JUNUN, Shye Ben Tzur, Joshua Redman, Kandace Springs, Antonio Sanchez, Fatih Erkoç, Levent Yüksel Mehmet Ali Sanlıkol ve Danny McCaslin gibi caz, güncel müzik, dünya müziği, blues ve soul’un farklı seslerini ağırlayacak.
Festival programında bu yıl ayrıca ilk kez çocuklara yönelik bir etkinlik de yer alıyor.
“Çocukça Bir Gün” başlıklı programda tüm gün boyunca konserler ve çeşitli atölyeler düzenlenecek.
Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın şefi Kamil Özler ve Türk pop ve caz müziğinin duayen isimlerinden Fatih Erkoç’a takdim edilecek.
Fatih Erkoç ve Kamil Özler’in ödülleri, festivalin 4 Temmuz’da Yeniköy’de yer alan Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde yapılacak açılış gecesinde verilecek.
Ödül töreninin ardından Fatih Erkoç, festivale öze olarak hazırladığı caz repertuarını seslendirecek. Bu konserden sonra ise Avusturyalı sürpriz bir grup sahne alacak.
Biletler Biletix ve İKSV’de.
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