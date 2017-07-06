Anna Laudel Contemporary: Rooms & Walls

|Ekin Su Koç - Hep Diken Üstündeyim - Yağlıboya
7 Temmuz Cuma günü açılışı gerçekleşecek olan Rooms & Walls isimli karma sergide resim, heykel, enstelasyon, fotoğraf ve kolaj dahil olmak üzere, farklı teknikler kullanarak çalışan dokuz sanatçının işleri yer alıyor.
7 Temmuz Cuma günü saat 18.00-20.30 arasında Anna Laudel Contemporary'de gerçekleşecek açılışın ardından Rooms & Walls, 25 Ağustos tarihine kadar Anna Laudel Contemporary’de görülebilir.
Sergide yer alan sanatçılar: Almanya’dan Detlef Waschkau; Hollanda’dan Brigitte Spiegeler ve Türkiye’den, Arzu Başaran, Ramazan Can, Tuğçe Diri, Bilal Hakan Karakaya, Ekin Su Koç, Gazi Sansoy ve Serpil Yeter.
Anna Laudel Contemporary
Bankalar Caddesi 10 Karaköy
Beyoğlu
34421 Istanbul
|Detlef Waschkau, Hochhäuser, Istanbul, 2013, 85x125x1cm, Sunta üzeri pigment boya
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