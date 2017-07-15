Apprentice :: Cellatın Çırağı

"28 yaşındaki Singapurlu gardiyan Aiman, kısa bir süre önce yaşadığı bölgenin en büyük hapishanesine tayin olmuştır.
Kız kardeşi Suhaila ile mütevazi bir hayat sürdüren Aiman, kariyerinde hızla yükselmek istemektedir.
Hapishanede idamları gerçekleştiren 65 yaşındaki, deneyimli amir Rahim Soon ile yakınlaşmaya başlar.
Aiman’ın kişiliğinden ve iş etiğinden etkilenen Rahim, ilk fırsatta onu çırağı olarak yanına alır.
Aiman, bütün öfkesine rağmen Rahim’in güvenini kazandıkça, amacına daha çok yaklaşmaktadır; zira Rahim, Aiman’ın babasını idam eden celladın ta kendisidir."
Genel olarak hapishane, mahpus ve gardiyan sarmalında dolanan Apprentice, esas olarak -yasal caniliğin en sarih nişanesi olan- idam cezasının, vicdanları yaralayan, adaletsizliğini hisseden tüm ruhları ürperten 'dondurucu' gerçekliğini, katil babasını idamla kaybetmiş -aynı hapishanede- taze gardiyan bir gencin allak bullak vaziyetteki ruh halinin ikircikli filtresinden bakarak anlatan, mükemmel bir drama..
En sonunda, birlikte yaşadığı ablası tarafından da -evlenme bahanesiyle- terk edilen, 'yalnız ve yaralı' ruhlu Aiman oğlan, yılların yoğunlaştırıp sertleştirdiği duygu dünyasının 'sekter' itkisiyle davranmaya devam ederek, babasının cellatından intikam almaya falan mı kalkışacak; yoksa, maruz kaldığı hayatın yeni gerçekleriyle 'seyreltilmiş' olarak, 'hizaya' mı gelecek?.
İlk bakışta korkunç, uzak durulası bir 'meslek erbabı' gibi görünen cellatlığın (elbette çoğumuz yapamayız bunu, o ayrı.) son tahlilde, devlet hazretlerinin ölüm fermanını yerine getiren bir memuriyetten başka bir şey olmadığını ortaya koyan film, dikkatimizi -ince bir biçimde- meselenin asıl muhatabı / sorumlusu olan 'kanun koyucu' kurumlara yönlendiriyor..
Bir zamanlar Viktor Hugo, bir dost sohbeti sırasında konuyla ilgili olarak -ve lafı da ağzımdan alarak- ne demişti, hatırlayalım:
“Devlet, adam öldürmemeyi nasıl öğretiyor? Adam öldürerek mi?. Adam öldürerek neyi öğretiyor? Adam öldürmemeyi mi?.”
Şu sıralarda, ellerinde 'yağlı urgan'dan mamul ilmikler sallayarak nümayiş yapan geri zekalılara gel de Viktor emminin bu sözünü bellet bakalım kolaysa; daha doğrusu, o urganlarla bi güzel dayak yemeden aralarından kurtul bakalım mümkünse!.
Apprentice / Çırak
Yönetmen: Boo Junfeng
Senaryo: Boo Junfeng
Oyuncular: Firdaus Rahman, Wan Hanafi Su, Mastura Ahmad
Yapımcılar: Fran Borgia, Raymond Phathanavirangoon, Fong Cheng Tan
Görüntü Yönetmeni: Benoit Soler
Müzik: Alexander Zekke
Yapım Yılı: 2016
Ülke: Singapur
8 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder