31.07.2017
'B Planı' 4 Ağustos'ta vizyonda!.
Dövüş sanatlarında ustalaşmış üç kafadar, arkadaşlarını acımasız bir gangsterin pençesinden kurtarmak için amansız bir hazine avına çıkarlar.
Ama kendilerini, Berlin yeraltı dünyasının liderini tahtından edecek karmaşık bir komplonun içinde bulurlar.
Tamamı Berlin’de çekilen B Planı, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude van Damme ve Steve Seagal gibi türün usta oyuncularına saygı duruşu niteliğinde bir film.
Dövüş sanatları ve aksiyon film hayranlarının çok eğlenceli dakikalar yaşayacağı film ülkemizde Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek.
Yönetmen: Ufuk Genç, Michael Popescu
Senarist: Rafael Alberto Garciolo
Oyuncular: Can Aydın, Cha-Lee Yoon, Phong Giang, Eugene Boateng
Yapımcılar: Ufuk Genç, Oliver Thau
Müzik: Michael Popescu
Görüntü Yönetmeni: Tomas Erhart
Kurgu: Levent Çelebi
Aksiyon Tasarım: Reel Deal Action Design
Yapım Tasarım: Patricia Walczak
Tür: Macera, Aksiyon
Süre: 103 dk
Yapım Yılı: 2016
Ülke: Almanya
Seslendirenler: Talha Sayar, Ali Çorapçı, Aziz Güngör, Mehmet Zorlu, İlham Erdoğan
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