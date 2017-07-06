6.07.2017
Cenaze İşleri’nin çekimleri başladı!.
Daha önce Kızkaçıran, Sağsalim, Terkedilmiş ve Öldür Beni gibi filmlere imza atan yönetmen Korhan Uğur’un çekeceği filmde, belediyede kimsesizler mezarlığından sorumlu olarak çalışan Orhan karakterinin başına gelen talihsiz olaylar mizahi bir dille anlatılıyor.
Melih Selçuk’un Orhan karakterini canlandıracağı filmde ayrıca Cemre Melis Çınar, Ergun Kuyucu, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Suzan Aksoy, Bedia Ener, Aydan Burhan, Halil Kumova gibi oyuncular yer alıyor.
Filmin müziklerinde ise Altın Portakal ödüllü Mehmet Erdem’in imzası bulunuyor.
Bir yanda sevdiği kızla kurduğu evlilik hayallerinin, bir yanda gizemli bir cesedin başına açtığı işlerin ortasında kalan adamın dramını komedi türünde anlatan film, 8 Eylül’de Mars Dağıtım ile izleyiciyle buluşacak.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir’in Odunpazarı Evleri bölgesini adeta plato haline getiren ekibi ilk günlerinde yalnız bırakmadı.
Yönetmen Korhan Uğur, Yapımcılar Serpil Altın ve Mustafa Saygın ile sohbet eden Kurt, sanata olan desteklerinin devam edeceğini ileterek ekibe başarılar diledi.
Cenaze İşleri
Orhan belediyede cenaze işleri görevlisi olarak çalışır. Kimsesizler mezarlığından da sorumludur. Sevgilisi Serpil’le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez.
Orhan’ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak için Orhan’a gelir. Para karşılığı cesedi kimsesizler mezarlığına gömmesini ister. Orhan’ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil’le evlenebileceğini düşünür. İstemeyerek de olsa kabul eder. Adamı gömeceği sırada, adamın ölmediğini fark etmesiyle işler karışır.
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