17.07.2017
'Dunkirk' 21 Temmuz'da vizyonda!.
Interstellar, Inception, The Dark Knight üçlemesi) destansı aksiyon gerilim Dunkirk'ü sunar.
Dunkirk, yüz binlerce Britanyalı ve Müttefik birliklerinin düşman güçlerince çevrilmesiyle başlar.
Arkalarını denize vermiş şekilde kumsala sıkışıp kalmış bu adamlar, düşmanlar yaklaşırken imkansız bir durumdadırlar.
Hikaye kara, deniz ve havada geçer.
Manş üzerindeki semalarda, RAF Spitfire uçakları aşağıdaki savunmasız adamları korumak amacıyla düşmana angaje olurlar.
Bu sırada, yüzlerce küçük tekneye doluşan askerler ve siviller, ordularının küçük bir kısmını bile olsa kurtarmak pahasına zamanla yarışırken kendi hayatlarını riske atarak umutsuz bir çabanın içine girerler.
Dunkirk, aralarında Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance ve Tom Hardy’nin yer aldığı birkaç nesli bir araya getiren bir oyuncu kadrosuna sahip.
Nolan Dunkirk'ü kendi yazdığı senaryoya dayanarak yönetti ve hikayeyi beyaz perdeye taşımak için IMAX® ile 65 mm film kombinasyonundan yararlandı.
Filmin yapımcılığını Emma Thomas ve Nolan, yönetici yapımcılığını ise Jake Myers gerçekleştirdi.
Dunkirk'ün kamera arkası yaratıcı ekibi; görüntü yönetiminde Hoyte van Hoytema, yapım tasarımında Nathan Crowley, kurguda Lee Smith, kostüm tasarımında ise Jeffrey Kurland’den oluşuyor.
Filmin görsel efektler amirliğini Andrew Jackson, özel efektler amirliğini Scott Fisher üstlendi.
Filmin müziği Hans Zimmer’ın imzasını taşıyor.
Dunkirk, 21 Temmuz'da IMAX ve Türkçe Dublaj Seçenekleriyle Sinemalarda!.
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