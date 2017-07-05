Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ ile bomontiada avlu’da!.

8 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak konser ücretsiz izlenebilecek.
Stüdyo ve konser müzisyeni olarak, cazdan rock’n roll'a, metalden deneysel müzik ve Balkan müziğine, birbirinden farklı tarzlarda çalışan birçok müzisyene eşlik eden; yerli caz sahnesinin en başarılı davulcuları arasında sayılan Ediz Hafızoğlu, ilk solo albümü Nazdrave ile Cumartesi günü babylon x bomontiada avlu kapsamında, bomontiada avlu’da sahne alıyor.
Hafızoğlu’ya, vokalde Ülkü Aybala Sunat, gitarda Mehmet Cem Tuncer, trombonda Bulut Gülen, tenor saksafonda Engin Recepoğulları, tuşlu çalgılarda Ercüment Orkut ve basta Caner Üstündağ eşlik edecek.
Yeni albüm ’13' sonbaharda!
Ediz Hafızoğlu’nun kendisini ve müziğini belli kalıplarla sınırlamadığı, caz albümü olmasının yanı sıra dünya müziği kategorisinde de değerlendirilen ilk solo albümü Nazdrave, 2014 yılında Kabak&Lin’den çıkmış ve Elif Çağlar, Yasemin Mori, Ceylan Ertem, Yansımalar, Kolektif İstanbul, Korhan Futacı ve Kara Orkestra, Alp Ersönmez gibi isimler enstrümanları, sesleri ve yorumlarıyla albüme konuk olmuştu.
Hafızoğlu’nun Nazdrave projesinin yeni albümü 13 ise sonbaharda yayınlanacak.
Çağlayan Yıldız’ın aranjörlüğünü üsteleneceği albümde bu kez şarkılara Birsen Tezer, Jülide Özçelik, Elif Çağlar, Ülkü Aybala Sunat sesleriyle hayat verecek.
‘Nazdrave’ Konseri
Tarih: 8 Temmuz 2017, Cumartesi
Saat: 20:00
Yer: bomontiada avlu
Ediz Hafızoğlu / davul
Ülkü Aybala Sunat / vokal
Mehmet Cem Tuncer / gitar
Bulut Gülen / trombon
Engin Recepoğulları / tenor saksafon
Ercüment Orkut / tuşlu çalgılar
Caner Üstündağ / bas
Albümü dinlemek için buyurunuz:
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