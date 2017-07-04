Emre Önbayraktar : Varlığın Yokluğunda

Emre Önbayraktar, Türkiye'de müzik yapıyor olmanın kaygısını taşımayan bir müzikaliteyi ön planda tutarak, İstanbul Belediye Konservatuarı'nda almış olduğu klasik piyano eğitiminden başlayarak harmanladığı klasik çizgiyi, yıllarca dinlediği farklı müzik tarzları ile birleştirerek, kendi tabiri ile 'naif-sert' diye adlandırdığı tarzını şiir ve müzikseverler ile buluşturuyor.
Varlığın Yokluğunda albümünde 12 şarkı bulunan Emre Önbayraktar, bu şarkıların arasında önceleri çeşitli müzisyenler tarafından farklı şekillerde icra edilen, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey’e güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı’ya ait olan Denizde Akşam adındaki çok eski bir Türk Müziği bestesini ‘blues’ kalıplarına uygun olarak düzenleyerek bir ilke imza atmış.
Albümün en önemli özelliklerinden bir diğeri de, Emre Önbayraktar’ın Cemal Süreya’ya ait olan Sana Giden Yollar Kapalı adındaki o çok sevilen şiirini bestelenmiş olarak dinleyicilere sunuyor olması.
Bunların yanında Mesafeler adındaki şarkısında Birsen Tezer ile yaptıkları düet, bu albümdeki en güzel sürprizlerden biri.
Albümün genel tarzına baktığımızda melodik yapıları kadar sözlerin de güçlü olduğunu ve rock yelpazesinin aralıklarında fazlasıyla dikkat çekeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Birsen Tezer ile yaptıkları düetin farklılığı da bu noktada dikkat çekiyor.
Varlığın Yokluğunda albümü, müzikseverlere bu güne kadar çeşitli sanatçılarla birçok düet yapmış olan Birsen Tezer’i, Mesafeler şarkısında teşkil ettiği bu değişik örnekle rock tarzında Emre Önbayraktar ile birlikte dinleme şansı sunuyor.
Geneline baktığımızda albümün popüler kültürle alakası olmayan, sözleri toplumsal hicivler içeren, insanı güldürebilen hareketli şarkıların yanında sözlerinde hissedilir bir derinlik içeren, piyano ağırlıklı rock öğeleri barındıran yer yer türkü formlarına da rastlanılabilecek şarkılardan oluştuğunu görebiliriz.
Albümün açılış parçası olan Bazen'in 'live' videosu:
Emre Önbayraktar, kendi dahil 10 kişilik orkestrası ile Bodrum'da ilki gerçekleşecek olan 4 günlük Bodrum Rock Festivali'nde, 23 Temmuz'da sahne alacak.
Albümün tamamını dinlemek için buyrunuz:
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