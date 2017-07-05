'Geçmiş' 14 Temmuz'da vizyonda!.

Festival yolculuğunu devam ettiren yapım, önümüzdeki günlerde Almanya’da gerçekleştirilecek olan 66. Uluslararası Mannheim Film Festivali'nde yarışacak.
Bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası Mexico Film Festivali’nde En İyi Film Ödülüne alan Geçmiş, aynı zamanda ARFF Uluslararası Paris Film Festivali’nde En iyi Yönetmen Ödülüne layık görülmüştü.
Türkiye prömiyerini 23. Uluslararası Adana Film Festivali’nde gerçekleştiren film, 14 Temmuz'da tüm sinemaseverler ile buluşacak
Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Emin Yarar, Lila Gürmen, Gözde Kansu, Elena Viunova, Yeliz Akkaya ve Volga Sorgu gibi önemli oyuncular yer alıyor.
Filmin müziklerinde ise Müzisyen Cem Yılmaz’ın imzası var.
Geçmiş
Yusuf ellili yaşların başında ünü ülke sınırlarını aşmış idealist bir fotoğraf sanatçısıdır; Meslek hayatının ilk yıllarında Mardin Nusaybinde çekmiş olduğu bir kadın fotoğrafı; Hayatının her döneminde tüm saf ve temizliği ile karşısına çıkarken; Değişen mevsimler; Kadınlar; Yakılıp söndürülen sigaralar; Ve geçen yirmi beş yıla rağmen bir çift ince göz bakışlarındaki naifliği korumayı başarabilmiştir; Hayatın insana bir ''pul'' kadar bile değer vermediği günümüz dünyasında; Kahramanımız garip bir duygu karmaşası içinde Fotoğraftaki Kadını tüm masumiyetiyle aramaya koyulur.
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