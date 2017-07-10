Ama verilen bu güçler sınırlıdır.
Kendisine verilen bu sınırlı güçlerle insanlara yardım eder.
Kimliğini gizlemek için kostüm giyer ve kendisini Gênco olarak tanıtır.
Ali Kemal, arkadaşıyla birlikte vejetaryen bir kafe işletir. İşleri gittikçe kötüye gider.
Ali Kemal'in sınırlı güçleri kendisini zaman zaman gülünç duruma düşürür.
Bu durum Ali Kemal'i bunalıma sokar ve Ali Kemal bir süre evden çıkmaz.
Daha önce kendisine yardım ettiği Salih, bir gün kapısını çalar.
Kız kardeşine yardım etmesini ister.
Ali Kemal istese de, gücü yetmediğinden Salih'e yardımcı olamaz.
Salih bu durumun üstüne gider ve birlikte Ali Kemal'in gücünü geliştirmek için çalışmaya başlarlar."
Nefesini tutup, olaya konsantre olarak -sınırlı- süper gücünü harekete geçirebilen, genel konsepte uyarak kendine maskeli bir kıyafet de uydurmuş kafeci Ali Kemal'in akıllara durgunluk veren macerası!.
Türkiyeli Kürt Filmi ya da Kürtçe Film dendiğinde hemen aklımıza gelen, 'acıyla, haksızlıklarla ve isyanla yoğrulmuş dramalar' imajını yerle bir etmesi, Genco'nun en özgün tarafı..
Elbette haklı gerekçelerle oluşmuş / oluşturulmuş bu imajın dışına -malum mevzuya dolaylı da olsa hiç değinmeden- absürt bir komediyle ortaya çıkmanın, Ali Kemal Çınar açısından cesaret gerektiren bir iş olduğunu kabul etmek gerek..
Teknik seviyesi ya da estetiği, 'Youtube video paylaşım' amatörlüğü gösterse de, bazı 'gerçekçi drama' dokunuşlarının yanı sıra, genel olarak pek sempatik ve komik olan film, absürt komedinin oldukça iyi kotarılmış bir örneğini sergiliyor..
Yalnız, şöyle bir şey var; benim 'Absürt Komedi' nitelemem farklı algılanabilir.. açıklayayım: Espriler patlatarak falan değil de handiyse ciddiyetle anlatılan, küçük -ama biraz da fantastik- ve tamamen sıradan bir yaşantı içindeki insanların durumları ve gayet 'ciddi' diyaloglarıyla birlikte oluşan bir komiklik bu..
Genco
Senarist ve Yönetmen: Ali Kemal Çınar
Oyuncular: Ali Kemal Çınar, Salih Demir, İhsan Şakar, Teymûr Evdikê
Yapım: 2017, Türkiye, 80'
6 /10
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