Güldür Güldür ekibinden : Cici Babam

Ekip, aşka ve aile ilişkilerine dair bir komedi filminin çekimlerine başladı!
Şanlıurfa kökenli, İstanbul’da yaşayan, Muğla’da yetişmiş, İsveçli bir gurbetçi geline sahip ailenin hikayesinde, herşey çok yerli, herşey çok Güldür Güldür!
Filmin renkli kadrosunda Mahir İpek, Derya Alabora, Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş, Burak Topaloğlu yer alıyor.
Tüm oyuncuların sürprizli karakterleri ve şaşırtıcı tipleriyle kamera karşısına geçtikleri filmin çekimleri devam ediyor.
Ekibin mutfağından çıkan hikaye yine ekibin mutfağında pişiyor.
Programın yazar kadrosu Murat Kepez, Eray Akyamener, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak, Mahmut Özbey tarafından yazılan filmin yönetmeni projenin ve diğer filmlerinin de yönetmeni olan Meltem Bozoflu.
Cici Babam, 2017 – 2018 sezonunda seyirciyle buluşacak.
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