5.07.2017
Kieslowski’nin 'Üç Renk' üçlemesi Başka Çarşamba’da!.
Kieslowski’nin 1996 yılındaki ölümünden önce çektiği son filmler, Mavi, Beyaz ve Kırmızı.
Filmler, isimlerini Fransız bayrağının renklerinden alıyor ve sırasıyla bu renklerin simgelediği özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temalarını ele alıyor.
Avrupa Birliği idealinin sarsıldığı bu günlerde, Avrupa hakkında alaycı bir tavır da takınan bu filmleri yeniden perdede izlemek, bulunmaz bir fırsat.
Kieslowski’ye uluslararası alanda büyük ün getiren filmlerin başrolünde Fransız sinemasının üç önemli kadın oyuncusu Juliette Binoche, Julie Delpy ve Irene Jacob yer alıyor.
Mavi, 1994 yılında gösterildiği Venedik Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.
1994 Berlin Film Festivali’nde gösterilen Beyaz, En İyi Yönetmen ödülünü kazandı, yine 1994’te Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan Kırmızı En İyi Film Cesar’ını kazandı.
2016 yazında The Double Life of Véronique / Véronique’in İkili Yaşamı ile ünlü yönetmen Kieslowski’yi sinemalarda ağırlamış olan Başka Sinema, bu yaz üst üste üç Başka Çarşamba’yı Kült Filmler kapsamında Üç Renk’e adıyor.
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