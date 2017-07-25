Körfez'in Dünya Prömiyeri Venedik’te!.

Körfez, 30 Ağustos- 9 Eylül arasında düzenlenecek olan 74. Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.
Festivalin, Uluslararası Film Eleştirmenleri Haftası (International Film Critics' Week) bölümünde yarışacak olan film, aynı zamanda Geleceğin Aslanı Ödülü adayları arasında da yer alıyor.
30’lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim, ailesinin yanına İzmir’e döner.
Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir kaza şehirdeki hayatı derinden sarsar.
Selim, yıllar sonra geri döndüğü İzmir’de yeni bir dünyayı keşfe dalar.
Körfez, İstanbul’dan ‘geri dönüş’ün hikâyesini İzmir’in sokaklarında Selim’le beraber anlatıyor.
Alsancak’tan Karşıyaka’ya, Göztepe’den Çiğli’ye, Bayraklı’dan Kadifekale’ye kadar İzmir’i sokak sokak arşınlayan filmin ana karakteri Selim’i, Karadayı ve Analar ve Anneler dizilerinden tanıdığımız Ulaş Tuna Astepe canlandırıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ahmet Melih Yılmaz, Serpil Gül, Müfit Kayacan, Cem Zeynel Kılıç, Damla Ardal, Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor.
Filmin senaryosunda yönetmen Yeksan’la birlikte, kendi kuşağının en önemli yazarlarından Ahmet Büke’nin de imzası var.
Körfez, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Berlin Film Festivali’nin World Cinema Fund, İsviçre’den Visions Sud Est ve Yunanistan Film Merkezi’nin yapım destekleriyle gerçekleşti.
Bugüne kadar ise, İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme ve Ortak Yapım Platformu, Saraybosna Film Festivali CineLink Film Geliştirme ve Ortak Yapım Marketi, EKRAN Varşova’daki Wajda Studio Film Okulu Film Geliştirme Atölyesi, Les Arcs Film Festivali Yapım Aşaması filmleri arasında yer almaya hak kazandı.
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