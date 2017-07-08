Bu soğukkanlı ve erotik gerilim filmi, Shakespeare’in tragedyasıyla doğrudan bağlantısı olmayan bir hikâye anlatıyor.
Katherine, ailesi tarafından kendisinden yaşça büyük ve zengin bir adamla evlendirilir.
Kocasının aşağılayıcı davranışlarına katlanmaya çalışırken, çiftlikteki işçilerden Sebastian ile tutkulu bir ilişki yaşamaya başlar.
Bu ilişkiyi sürdürebilmek için her şeyi, hatta cinayeti bile göze almaya hazırdır.
* 2016 SAN SEBASTIAN FIPRESCI Ödülü
* 2016 SELANİK FIPRESCI Ödülü
* 2016 ZÜRİH Eleştirmenlerin Seçimi, Mansiyon
* 2016 LES ARCS Cineuropa Ödülü
Lady Macbeth
Yönetmen: William Oldroyd
Oyuncular: Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis
Ülke: Birleşik Krallık
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Fodhla Cronin O'Reilly
İthalat: Bir Film
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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