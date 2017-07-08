8.07.2017

Lady Macbeth


İngiltere’nin önemli genç kuşak oyun yazarlarından Alice Birch ile tiyatro yönetmeni William Oldroyd, Nikolai Leskov’un novellası Mtsensk İlçesi’nin Lady Macbeth’ini modern bir yaklaşımla sinemaya uyarlıyor.

Bu soğukkanlı ve erotik gerilim filmi, Shakespeare’in tragedyasıyla doğrudan bağlantısı olmayan bir hikâye anlatıyor.

Katherine, ailesi tarafından kendisinden yaşça büyük ve zengin bir adamla evlendirilir.
Kocasının aşağılayıcı davranışlarına katlanmaya çalışırken, çiftlikteki işçilerden Sebastian ile tutkulu bir ilişki yaşamaya başlar.
Bu ilişkiyi sürdürebilmek için her şeyi, hatta cinayeti bile göze almaya hazırdır.

* 2016 SAN SEBASTIAN FIPRESCI Ödülü
* 2016 SELANİK FIPRESCI Ödülü
* 2016 ZÜRİH Eleştirmenlerin Seçimi, Mansiyon
* 2016 LES ARCS Cineuropa Ödülü




Lady Macbeth


Yönetmen: William Oldroyd
Oyuncular: Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis
Ülke: Birleşik Krallık
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Fodhla Cronin O'Reilly
İthalat: Bir Film


Filmin mmknmrtb notu: 7  /10


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...