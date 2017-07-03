Oscar and the Wolf'tan Yeni Single: Breathing

2016’nın en büyük hitlerinden biri olan You’re Mine'ın yaratıcısı Oscar and the Wolf, Breathing adlı şarkısını ve klibini müzikseverler ile paylaştı.
Şarkı aynı zamanda Eylül ayında yayınlanacak olan yeni albüm Infinity'nin de habercisi.
2017’nin en kalabalık konserine imza atan Oscar and the Wolf, 29 Eylül’de yayınlayacağı Infinity adlı albümüyle de yine adından sıkça söz ettireceğe benziyor.
Oscar and the Wolf
Grubun yaratıcısı ve vokalisti Max Colombie, 2013 yılında yayınladıkları Orange Sky adlı single’ı ile dünya çapında büyük bir ün kazandı ve hemen arkasından yayınladıkları Entity albümü ile müzik listelerinde zirveye yerleşti.
Ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Belçika’lı grup, vermiş olduğu konserlerde ciddi bir bilet satışına ulaşıp, tüm dünyada önemli festivallerde sahne aldı.
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