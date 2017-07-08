Personal Shopper / Hayalet Hikayesi

Her şey Kristen Stewart’ın canlandırdığı Maureen karakterinin kardeşinin ölümünden sonra karmaşıklaşmaya başlar.
Paris’in ışıltılı moda dünyasının arasına, anlam verilemeyen, tuhaf olayları getiren hayaletlerin dünyası karışır.
20’li yaşlarında, içine kapanık bir kadın olan Maureen, neredeyse hiç değişmeyen kayıtsızlığıyla, Paris’te ünlü bir modelin alışveriş danışmanlığını yapmaktadır.
Genç kadın, kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yas sürecinden çıkamamıştır.
Bir gün cep telefonuna bir mesaj gelir.
Bilinmeyen bir numaradan..
Belki de bir hayaletten.. Kardeşinin hayaletinden..
Sils Maria’dan sonra Kristen Stewart yeniden bir Olivier Assayas filminde ve yine harika bir performans sergiliyor.
Ödül kazandığı Cannes’da eleştirmenleri ikiye bölen Hayalet Hikâyesi, cesur ve sıra dışı bir tür sineması örneği.
Personal Shopper
Yönetmen: Olivier Assayas
Senaryo: Olivier Assayas
Oyuncular: Kristen Stewart, Lars Eidinger, Anders Danielsen Lie
Görüntü Yönetmeni: Yorick Le Saux
Yapımcılar: Charles Gillibert
Kurgu: Marion Monnier
Yapım Yılı: 2016
Ülke: Fransa
Süre: 105 dakika
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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