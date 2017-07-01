1.07.2017
'Planetarium' 14 Temmuz'da vizyonda!.
Gerçek bir olaydan esinlenen filmde ruhlarla iletişime geçebildiğine inanılan Laura (Natalie Portman) ve Kate Barlow (Lily-Rose Depp), bu yeteneği sahnede sergiledikleri dünya turlarının son ayağını tamamlamak üzere Paris’e gelirler.
Kardeşlerin performansı, nüfuzlu bir film yapımcısı olan Korben’in dikkatini çeker.
Barlow Kardeşler kendilerini bir anda zamanın en popüler sanatı olan sinemanın içinde, sıra dışı bir yapımın ortasında bulurlar.
Bu sırada Laura, Korben’i yakından tanıdıkça ondan etkilenmeye başlayacaktır.
Yapımcıları arasında Dardenne Kardeşler’in bulunduğu film, sinema üzerine düşsel ve şiirsel bir hikayeye hayat veriyor.
Oscar’lı yıldız Natalie Portman’a, yükselen oyuncu Lily-Rose Depp’in eşlik ettiği, 1930’ların Paris’inde iki esrarengiz Amerikalı kız kardeşin hikayesini anlatan Planetarium, 14 Temmuz’da vizyona girecek.
Yönetmen: Rebecca Zlotowski
Oyuncular: Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Louis Garrel, Emmanuel Salinger
Yapımcı: Frédéric Jouve, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Grégoire Melin
Senaryo: Rebecca Zlotowski, Robin Campillo
Görüntü Yönetmeni: Georges Lechaptois
Kurgu: Julien Lacheray
Müzik: Robin Coudert
Yapım Yılı: 2016
Ülke: Fransa, Belçika
Süre: 105 dk.
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