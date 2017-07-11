'RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü 2018' için başvurular başladı!.

|Elizabeth Diller
4 Temmuz 2017 tarihi itibariyle başvuruları kabul etmeye başlayan RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü, tasarım olarak mükemmelliği ve mimari hırsı yansıtan ve ayrıca çevresine sağladığı olumlu katkı ile ön plana çıkan binaya verilecek.
Yarışmaya katılacak projeler büyüklük, tür ve bütçelerinden bağımsız olarak değerlendirilecek.
RIBA Uluslarlarası Mimarlık Ödülü 17 Ekim 2017 tarihine kadar, tüm dünyadaki kalifiye mimarların başvurularına açık.
RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü’nün geçen sene gerçekleşen ilk edisyonunda kazanan bina Grafton Mimarlık’ın Peru’nun Lima kentinde yer alan etkileyici üniversite binası UTEC (Universidad de Ingeniería y Tecnología) oldu.
“Dikey kampüs” tarzındaki yaratıcı bina, RIBA jürisi tarafından Machu Picchu’nun modern bir versiyonu olarak değerlendirildi.
|UTEC
RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü’nün bu büyük jürisi Elizabeth Diller (ABD’li firma Diller Scofidio + Renfro’nun ortağı) tarafından yönetilecek.
Jüride ayrıca Hong Kong’ta yer alan araştırma ve tasarım alanının önde gelen kurumlarından Rural Urban Framework’ün kurucu ortağı ve geçene sene gerçekleşen yarışmada En İyi Öne Çıkan Proje ödülünü alan Joshua Bolchover ve yarışmaya mimari alandaki tutkusunu ve benzersiz bakışını katacak olan, tanınmış koreograf Wayne McGregor CBE yer alacak.
RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü kapsamında gerçekleşecek titiz değerlendirme sürecini takiben ilk elemeyi geçen binalar iki uzman jüri ekip tarafından iki kere ziyaret edilecek.
Bu aşamadan sonra belirlenecek dört finalistin projeleri son bir kez daha ziyaret edilerek, ödülün sahibi bu son ziyaret sonucunda, dört finalist arasından seçilecek.
Kazanan isim Kasım 2018’de açıklanacak.
Yarışma hakkında bilgi ve başvuru için..
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