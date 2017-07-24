Ancak bir gün, sette çekimler sırasında, birlikte çalıştığı güzeller güzeli yirmili yaşlardaki aktris kendisine, artık kadınların gözünde eskisi kadar tehlikeli ve çekici bir erkek olmadığını söyler.
Aslına bakılırsa, Guillaume hiçbir zaman öyle biri olmamıştır; ama bunu birinin ağzından duymak onu yaralar.
Guillaume’u asıl can evinden vuransa, “EN SEKSİ” aktörler listesinden düşmesi olur.
Guillaume ve karısı Marion'un, oğulları, binicilik sevdası ve şehrin dışındaki evlerindeki yaşam tarzı ona ağırbaşlı, beyefendi bir imaj katmıştır.
Bir şeyleri hem de hemen değiştirmesi gerektiğini düşünen Guillaume, sevdiklerinin tüm itirazlarına rağmen hem dış görünüş olarak, hem de yaşam şekli olarak yepyeni bir tarzı benimser.
Filmde, Canet ve hayat arkadaşı Marion Cotillard’ın yanı sıra birçok sinemacı, kendini canlandırıyor.
Rock’n Roll, hem Fransız sinema dünyasına hem de Canet’nin iç çatışmalarına dur durak bilmeyen bir mizahla eğiliyor; umursamaz bir tavır takınırken, izleyicisini eğlenceye ortak olmaya davet ediyor.
Rock'n Roll
Yönetmen: Guillaume Canet
Senaryo: Guillaume Canet, Rodolphe Lauga, Philippe Lefebvre
Oyuncular: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Johnny Hallyday, Fanny Ardant, Gilles Lellouche, Yvan Attal, Kev Adams, Ben Foster
Yapımcı: Alain Attal
Görüntü Yönetmeni: Christophe Offenstein
Müzik: Maxim Nucci
Yapım Yılı: 2017
Ülke: Fransa
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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