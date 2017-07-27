27.07.2017
'Science Fiction Volume One: The Osiris Child' 11 Ağustos’ta vizyonda!.
Gelişen teknoloji ile insanoğlu diğer gezegenlere ulaşmış, Exor gezegenler arası bir koloniyi yönetmektedir.
Otoriter bir güç olan Exor biyogenetik deneylerle yarattığı mutasyon geçirmiş dev yaratıkları, artan insan popülasyonunu engellemek ve isyanları bastırmak için asker olarak kullanmaktadır.
Kane Sommerville ise geçmişte yaptığı hatalardan dolayı sürgüne gönderilmiş, Exor için çalışan bir pilottur.
Küresel kriz nedeniyle Exor’un bazı gezegenlerde nüfusu yok etmeyi planladığını öğrenince, gezegenin başkentinde yaşayan 11 yaşındaki kızını kurtarmak için harekete geçer.
Bunun için esrarengiz bir geçmişe sahip hapishane kaçağı Sy Lombrok’la güçlerini birleştirir.
İnsanlığı kurtarmak için savaşan Sy’ın gezegendeki nüfusun yok olmasını engellemek için sadece 22 saati kalmıştır.
Infini ile çıkış yapan Shane Abbess’in yönettiği adrenalin yüklü post-apokaliptik bilimkurgunun başrolündeki Kellan Lutz’a (Twilight, The Legend of Hercules), Rachel Griffiths (Six Feet Under, Hacksaw Ridge) ve Isabel Lucas (Immortals, The Water Diviner) eşlik ediyor.
Science Fiction Volume One: The Osiris Child / Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı, 11 Ağustos’ta izleyiciyle buluşacak.
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