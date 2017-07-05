5.07.2017
Spark: A Space Tail / Spark: Bir Uzay Macerası
Şimdi yüzlerce parçaya ayrılmış olan Bana, şeytani lordu Zhong tarafından katı bir şekilde yönetilmektedir.
Spark, genç bir maymun ve arkadaşları; Vix, savaşa hazır bir tilki ve Chunk, teknoloji meraklısı bir domuz.
Spark, Zhong'un karadelik yaratma gücüne sahip ve Kraken olarak bilinen dev bir uzay canavarını yakalayarak evreni ele geçirmeyi planladığı öğrenir.
Zhong, Kraken'in gücünü kullanmayı başarırsa, tarihin en ölümcül silahını eline geçirmiş olacak ve onu durdurmak Spark ve arkadaşlarının sorumluluğunda olacaktır.
Spark'ın yolculuğu, onu ölümcül tehlikelerle karşı karşıya bırakacak ve gerçek kimliğinin sırrını keşfedeceği evrenin en uzak noktalarına götürecektir.
Mizah ve aksiyon dolu sıcak bir uzay maceresi olan Spark, büyük sorumluluk alan ve bu sırada evrendeki gerçek yerini keşfeden bir çocuğun hikayesidir.
Spark: A Space Tail / Spark: Bir Uzay Macerası, 7 Temmuz’da vizyona girecek..
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