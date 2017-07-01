Tramontane :: Dağların Ardında Kalan

Huzurlu hayatının büyük bir parçası olan müzik grubuyla beraber Avrupa turnesine çıkmak için pasaport başvurusu yapan Rabih, kimliğinin sahte olduğunu öğrenmesiyle yıkılır.
24 yaşındaki genç adam, hayatı boyunca bildiği tüm gerçekleri sorgulamaya başlar.
Gerçeğin peşine düşünce de; annesi, kimliği, ailesi ve hatta ülkesi ile ilgili bildiği her şeyin kocaman bir yalan olduğunu öğrenir.
Görmeyen gözleriyle yolunu bulmaya çalışan Rabih için belki de en büyük hayal kırıklığı, etrafındaki herkesin geçmişini görmemek için kör olmayı seçtiğini fark etmesi olacaktır.
2016 Cannes Film Festivali - Critics Week İzleyici Özel Ödülü
2016 Dubai Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"
Anne ve babasının ölümü sonrası daha bebekken evlat edinildiğini 24 yaşında öğrenmesiyle, kopkoyu bir karanlığın içinde unutulmuş geçmişinin peşine düşen, gözleri görmeyen müzisyen bir gencin dramı..
Yakın tarihin en karmaşık düşmanlıklarını, en kanlı cinayetlerini içinde barındıran Lübnan İç Savaşı'nın mağdurlarından sadece biri olan Rabih, kendisine öz oğulları gibi gören ve davranan, ama geçmişi hakkında ona -belki de en doğrusunu yaparak- hiç açıklama yapmayan ailesine -daha çok da annesine- çok kızgın ve kırgındır..
Onun durumuna 'dışardan' bakanlar olarak, kendisini sevenlerini kırmaya kadar taşıyan bu kökenini araştırma ısrarı bize biraz tuhaf gelecektir; ama, şurası da bir gerçektir ki Rabih'i 'sadece ve sadece' onun gibi olanlar anlayabilecektir..
Tıpkı gündelik hayatında olduğu gibi- geçmişini ararken de görme engelini asla engel olarak görmeyen kahramanımız, Lübnan'ın -adeta- altını üstüne getirdiği bu süreçte hem bilgilenme, hem de tecrübe hususunda önemli yol katedecek ve nihayet, mühim ve de değerli olanın farkına varacaktır..
Konusunun tuzağına düşmeyerek -dolayısıyla da- duygu aktarımını abartmadan ve gerçekçi tavrından sapmadan; seyircisinin merak duygusunu hep ayakta tutan öyküsünü gayet dengeli ve de ustalıkla anlatan bu film, geniş spektrumlu bir seyirci kitlesine hitap edici özellikte..
O değil de, hüznü ve neşeyi aynı ezgilerde barındıran halis muhlis arap müziğini çok etkileyici bir biçimde kullanan film -bencileyin- arabesk sevmez kitlenin beğenilerinde bile radikal değişikliklere neden olabilir, uyarayım!.
Tramontane / Dağların Ardında
Yönetmen: Vatche Boulghourjian
Senaryo: Vatche Boulghourjian
Oyuncular: Michel Adabachi, Sajed Amer, Abido Bacha
Görüntü Yönetmeni: Jimmy Lee Phelan
Kurgu: Nadine Ghanem
Müzik: Cynthia Zaven
Yapım: Lübnan, Fransa
Yapım Yılı: 2016
Dil: Arapça
Tür: Dram
Süre: 105'
7 /10
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