1.07.2017
Transformers: The Last Knight / Transformers 5: Son Şövalye
İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş.
Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor.
Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; bir İngiliz lordu (Sör Anthony Hopkins) ve bir Oxford profesöründen (Laura Haddock) oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor.
Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir.
Transformers 5: Son Şövalye’de avlananlar kahraman olacak.
Kahramanlar kötüler olacak.
Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki.
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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