Tudo Que Aprendemos Juntos :: Bir Keman Öğretmeninin Mücadelesi

Sao Paulo’nun en tehlikeli gecekondu mahallelerinden biri olan Heliopolis’te yaşayan öğrencilerden, hayatta kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olan Laerte, bir orkestra kurmaya çalışacaktır.
Başlarda her şey imkansız gibi görünse de bütün zorluklara rağmen umut ve sevgi dolu bu yeni orkestra, hem öğretmenin hem de öğrencilerin hayatını tamamen değiştirecektir.
Ne var ki Heliopolis’te sular hiç durulmayacaktır."
'Yoksul bir muhit ve burada hüküm süren fukaralığın
-dolayısıyla da- şiddetin, adaletsizliğin ve de nefretin etkisiyle bileylenmiş, umutsuz, kapkaranlık bir geleceğin umarsız yolcuları olan yoksul gençleri -müzikle, sporla falan- adam etmeye, makus kaderlerinden kurtarmaya çalışan bir öğretmen.'
Bu 'klasik' mevzu, ne çok filmde, hatta dizide karşımıza çıkmıştır..
Evet.. konumuz bir klişedir ve elbette şöyle gelişecektir: Keman öğretmenimiz, bir biçimde -ki burada, işsiz ve parasız kaldığından- bu çocukların arasına düşmüştür..
Kendisine gösterilen öğrenci orkestrası, müzikal açıdan yerlerde sürünmekte, onu oluşturan çocuklar ise ergenliğin ve yokluğun girdabında birer 'umutsuz vaka' durumunda, ortalıkta dolaşmaktadır..
Öğretmenimiz, hem öğrencilerin içler acısı durumundan ve ailelerinden, hem de çevreyi parsellemiş çetelerin baskılarından pes etme aşamasına gelir gibi olsa da mücadelesini 'kahramanca' sürdürecek ve de neredeyse yüzde yüz eminizdir ki bu kutsal savaştan zaferle çıkacaktır..
Son tahlilde Keman Öğretmeni, bu bahsettiğim ve sizin de gözünüzde hemen canlandığını tahmin ettiğim kalıpların dışına çıkmadığından, fazla bir merak duygusu yaratamasa da öyküsünü iyi anlatan; Brezilya'nın -aslında Dünya'nın büyük bir kesiminin- ayıbı olan sosyal uçurumlara ve buna karşı yükselen direnişlere -minumum düzeyde de olsa- dikkat çeken; aslında 'gerçek'liğinden ödün vererek, 'iyimser' bakışını her şeye rağmen koruyan; 'ana enstrümanı' olan müziği de hiç elden bırakmayan, 'seyre değer' bir drama..
Tudo Que Aprendemos Juntos / Keman Öğretmeni / Heliopolis
Yönetmen: Sergio Machado
Senaryo: Maria Adelaide Amaral, Marcelo Gomes
Oyuncular: Lazaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira
Yapım: 2015, Brezilya, 102'
6 /10
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