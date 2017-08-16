"16. Filmekimi" 29 Eylül-8 Ekim’de İstanbul’da!.

|Bright Sunshine in
Filmekimi, her yıl olduğu gibi, saygın festivallerde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merakla beklenen yeni yapımları içeren zengin programıyla Ekim ayının en çok konuşulan sinema etkinliği olacak.
Filmekimi, 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, Ekim ayı boyunca da İstanbul dışında gösterimlerine devam edecek.
Filmekimi gösterimleri İstanbul’da bu yıl da Beyoğlu ve Atlas Sinemaları, Kadıköy Rexx Sineması ve Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yapılacak.
Filmekimi programında bu yıl, Cannes’da Altın Palmiye kazanan The Square’den, Juri Büyük Ödülü dahil dört ödül kazanan 120 BPM’ye; Juliette Binoche, Gérard Depardieu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Bright Sunshine in’den, The Lobster ile aklımızı alan Yorgos Lanthimos’un Cannes En İyi Senaryo ödüllü yeni filmi The Killing of A Sacred Deer’a, birçok sıra dışı yapım yer alıyor.
Filmekimi kapsamında Michael Haneke’nin Cannes Film Festivali’nde yer alan filmi Happy End ve Robert Pattinson’ın müthiş performansıyla dikkat çeken Safdie kardeşlerin son filmi Good Time gibi merakla beklenen birçok filmi izlemek mümkün olacak.
|120 BPM
Müzik dünyasının en özgün, en karizmatik, en gizemli isimlerinden Morrissey’in gençlik yıllarını anlatan England Is Mine ve Lynne Ramsey’in Cannes’da Joaquin Phoenix’e ödül getiren ve En İyi Senaryo ödülünü alan filmi You Were Never Really Here da Filmekimi programının dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor.
Filmekimi’nin bu yıl bir de sürprizi var.
Günümüz Fransız sinemasının en büyük dehalarından Bruno Dumont’un Fransa tarihinin en önemli kahramanlarından Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini müzikal formunda anlattığı filmi Jeanette’in programda yer almasının yanı sıra, filmin müziklerini yapan, Fransız breakcore dehası, prodüktör Gautier Serre’in ne müzikal ne mental sınır tanıyan projesi Igorrr da Filmekimi işbirliğiyle 2 Ekim’de ilk defa İstanbul’da Salon’da bir konser gerçekleştirecek.
|You Were Never Really Here
Filmekimi Türkiye’nin Farklı Şehirlerine Uğramaya Devam Ediyor
İstanbul dışı gösterimlerine 2011’de başlayan Filmekimi, bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerindeki sinemaseverlere yılın en iyi ve en güncel filmlerini sunmaya devam edecek.
İstanbul’un ardından bu yıl 27-29 Ekim tarihlerinde ilk kez Bodrum’a da uğrayacak olan Filmekimi gösterimleri 6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir olmak üzere 7 farklı şehirde gerçekleştirilecek.
|England Is Mine
Biletler ne zaman, nerede?
Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi biletleri İstanbul’da, 23 Eylül Cumartesi 10.30’da Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rexx sinemalarına açılacak gişelerden ve Biletix satış kanalları (biletix..com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden satışa sunulacak.
Diğer şehirlerde bilet satışları ise 23 Eylül’den itibaren Biletix satış kanalları (biletix..com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden ve etkinlik tarihinden bir gün önce etkinlik gişelerinden yapılacak.
Lale üyeleri bu yıl da biletlerini %25'e varan indirimlerle öncelikli olarak alabilecekler.
Lale üyeleri için ön satış günleri; Siyah ve Beyaz Lale üyeleri için 19 Eylül, Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri için 20-21-22 Eylül.
Ayrıntılı bilgi için: filmekimi.iksv.org
1 yorum:
Hey! Geliyor festival zamanı!
Yarabbim bu heyecan benden gitmesin:)
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