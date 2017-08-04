'4 Köşe' 29 Eylül’de geliyor!.

Nev-i şahsına münhasır dört karakter, bir nezarethane..
Ve bir plan!
Aynı gece, aynı nezarethanede bulunan Aşkın, Emel, İrfan ve Muzo haksız yere gözaltına alınmışlardı.
Bu onların yaşadığı ilk haksızlık da değildi üstelik!
Peki ne yapacaklardı?.
Birlik olup, düzene karşı “Biz de varız ulan, buradayız, yaşıyoruz.” demek için bir hırsızlık tezgâhladılar.
Hak yiyerek güçlü olandan çalıp, yaşadıkları tüm haksızlıkları sıfırlayacaklardı.
Hedefleri ise cesaret isteyecek türdendi.
İstanbul’un en karanlık, en güçlü adamı Timsah Hamza.
İşte asıl hikâye böyle başladı.
Merkürü her daim geri gidenlerin.
Uzuneşekte istinasız yastık olanların.
Düğün için evden çıkıp cenazede hakkını helal edenlerin.
Sevip de sarılamayanların filmi 4 Köşe, soluksuz izlenen temposu, birbirinden ünlü oyuncuları, kahkaha dolu sahneleri ile 29 Eylül’de vizyona merhaba diyor.
Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Yapımcılar: Yeşim Sezgin, Necmettin Sancak, Ahmet Sancak
Dağıtımcı: TME
Yapım: San Medya & Mucizeler Evi Film Yapım
Prodüksiyon detayları :
Film için Haydarpaşa Garı’ndan super lüks bir malikaneye, Kadırga sokaklarından araba hurdalıklarına kadar birçok farklı mekan kullanıldı.
Uyuşturucu laboratuarı, fantazi odası, timsah havuzu, nezarethane gibi özel dekorlar inşa edildi, greenbox çekimleri yapıldı.
Patlama ve çatışma sahneleri için özel effect sanatçıları ile çalışıldı.
200’den fazla yardımcı oyuncu ile kalabalık sahneler çekildi, Polis araçları ve özel zırhlı araç gibi özel araçların yanısıra çok sayıda lük araç da sahnelerde yer aldı.
Oyuncular için özel kostümler hazırlandı, karakterler için imaj çalışması yapıldı.
Filmde rol alan Polly ve Anna isimli timsah karakterleri için, CGI ekipleri ile çalışıldı ve yurtdışı ekipleri ile işbirliği yapıldı.
Özel eğitimli Jack Russell cinsi oyuncu köpek Mitril de filmin ana karakterlerinden biri olarak filmde yer aldı.
Film 4 haftada 10’larca özel mekan kullanılarak çekildi.
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