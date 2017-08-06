47 Meters Down :: Kızları Kafeslemek

Meksika'ya tatile giden iki kız kardeş, Lisa (Mandy Moore) ve Kate (Claire Holt), köpekbalığı gözlemek için kafesle okyanusa dalmıştır.
Ancak kafesi yukarıya bağlayan halatlarda bir sorun yaşanınca kafes okyanus tabanına, 47 metre derinliğe düşer.
Ölümcül köpekbalıkları etraflarında pusuya yatmıştır, üstelik oksijen hızla tükenmektedir ve suyun yüzüne çıkabilmek için bir saatten az süreleri bulunmaktadır."
'Erkekler kandırmak için vardır, kadınlar da onlara kanmak için.' gibi 'cehalet' kokulu bir mottoyla faaliyete geçen filmimiz, 'gözüne kestirdiği' iki güzel kızı, 'Eğer çılgınca eğlenmeyeceksen, instagrama çok acayip fotolar koyabileceğin maceralar yaşamayacaksan, neden tatile çıkıyorsun?' mealindeki salakça bir gazlamayla iyice kıvama getirip kafese soktuktan sonra -bi güzel- denizin dibine salar..
ki bundan sonra gelsin kafes problemleri, gelsin köpekbalıkları, vurgunlar falan!.
Süresinin çok büyük bir kısmını, bu kızlarımızın ölüm kalım mücadelesi verdiği sualtı çekimlerine ayıran, bunu da fena olmayan bir işçilikle kotararak, zaman zaman heyecanlı dakikalar sunan 47 Meters Down, seyircisini şaşırtan, 'kandırıkçı' ama 'sağlamcı' finaliyle fark yaratmaya çalışırken, sonuç olarak 'vasat'a anca yaklaşabilen bir film oluyor..
47 Meters Down / Denizde Dehşet
Yönetmen: Johannes Roberts
Senaryo: Johannes Roberts, Ernest Riera
Oyuncular: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine
Yapım: 2017, UK | USA | Dominican Republic, 89'
5 /10
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