'Annabelle: Kötülüğün Doğuşu' 18 Ağustos'ta vizyonda!.

Yeni filmin yapımcılığını, bir kez daha, “The Conjuring” filmlerinde ortaklık yapmış olan Peter Safran ve James Wan gerçekleştirdi.
Annabelle: Creation / Annabelle: Kötülüğün Doğuşu'nda, oyuncak bebekler yapan bir adam ve karısı, küçük kızlarının trajik ölümünden birkaç yıl sonra, kapatılmış bir yetimhaneden bir rahibe ile altı kız çocuğunu evlerine alırlar.
Misafirler çok geçmeden adamın şeytani yaratımı Annabelle’in hedefi hâline gelirler.
Sandberg’ün yönettiği filmin senaryosu “Annabelle”i de yazmış olan Gary Dauberman’a ait.
Filmin başrollerini Stephanie Sigman (Spectre), Talitha Bateman (The 5th Wave, yakında gösterime girecek olan Geostorm), Lulu Wilson (Ouija: Origin of Evil, Deliver Us from Evil), Philippa Coulthard (After the Dark), Grace Fulton (Badland), Lou Lou Safran (The Choice), Samara Lee (Foxcatcher, The Last Witch Hunter) ve sinemaya bu filmle adım atan Tayler Buck’ın yanı sıra, Anthony LaPaglia (televizyon dizisi Without a Trace) ve Miranda Otto (Showtime dizisi Homeland, The Lord of the Rings üçlemesi) paylaştı.
Filmin yönetici yapımcılığını Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter ve Hans Ritter üstlendiler.
Sandberg’e kamera arkasında “Lights Out”taki ekibinden yapım tasarımcısı Jennifer Spence, kurgu ustası Michel Aller ve besteci Benjamin Wallfisch, ayrıca, görüntü yönetmeni Maxime Alexandre (The Other Side of the Door) ve kostüm tasarımcısı Leah Butler (Paranormal Activity 3 & 4) eşlik etti.
Annabelle: Creation / Annabelle: Kötülüğün Doğuşu, 18 Ağustos'ta sinemalarda!.
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