18.08.2017
Birth of the Dragon : Bruce Lee efsanesi yeniden doğuyor!.
1964’te San Francisco’da Bruce Lee ile Kung Fu ustası Wong Jack Man arasında, tarihin en büyük meydan okuması olarak nitelenen bir mücadele gerçekleşti.
Sadece bir düzine insanın tanıklık etme şansı yakaladığı, hakemsiz ve kuralsız bu karşılaşmada kazananın kim olduğu hala tartışılmakta.
Film, Bruce Lee’nin kariyerinin gidişatını değiştiren bu sürecin perde arkasına odaklanıyor.
Yetiştirdiği öğrenciler ve rol aldığı filmler ile Bruce Lee’nin namı Amerika’da hızla yayılmaktadır.
Turnuvaları bir bir kazanan ve dünyanın en iyisi olduğunu düşünen Bruce Lee’ye, Şaolin Manastırı’ndan Amerika’ya gelen dövüş sanatları ustası Wong Jack Man meydan okur.
Lee’nin Amerikalı genç öğrencisi Steve, iki usta arasında, yapacakları dövüş için arabulucu rolü üstlenir ve ikisiyle de dost olur.
Bu esnada Steve’in sevdiği kız, mafyanın eline düşer.
Bruce Lee ve Wong Jack Man, Steve’i ve kız arkadaşını kurtarmak için suç çetesine karşı güçlerini birleştirirler.
“Kader Ajanları”nın yönetmeni ve “Son Ültimatom”un senaristi ile “X-Men” ve “Cehennem Melekleri”nin arkasındaki yaratıcı aksiyon ekibinin imzasını taşıyan Birth of the Dragon / Ejderin Doğuşu, düşmeyen temposuyla Bruce Lee efsanesini perdeye taşıyor.
Film, Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle 8 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen: George Nolfi
Oyuncular: Philip Ng, Billy Magnussen, Yu Xia
Yapımcı: Michael London, Janice Williams
Senaryo: Stephen J. Rivele, Christopher Wilkinson
Görüntü Yönetmeni: Amir Mokri
Kurgu: Joel Viertel
Müzik: H. Scott Salinas, Reza Safinia
Yapım Yılı: 2016
Ülke: A.B.D.
Süre: 103 dk.
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