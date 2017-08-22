Cage Dive :: 'Aşk-ı Memnu' Kafeste

Yarışmada başarılı olacaklarını ispatlamak isteyen gençler, Avustralya’da yapılan son derece ekstrem bir aktiviteye katılarak kendilerini filme almaya karar verir: Köpekbalığı gözlemlemek için kafes dalışı.
Bu kararları kısa bir süre sonra onları büyük beyaz köpekbalıklarının hüküm sürdüğü sularda mahsur bırakır.
Program için çektikleri video ise onların ölüm kalım savaşının seyir defteri olacaktır."
Galiba bu yılın 'Denizde Dehşet' modası, 'Kafes Dalışı' denilen, köpekbalıklarını gözlemlemeye -bazen de onlara yem olmaya- yarayan ve bir nevi 'Adrenalin Pompası' işlevi de gören bu etkinlik olsa gerek..
İki hafta önce izlediğimiz 47 Meters Down'dan sonra sinemalara teşrif eden bu film, yakın zamana kadar sayısız örnekleriyle karşılaştığımız bir başka modayı, yani 'found footage / buluntu film' alt türünü de denize taşıyor..
Bir yarışmaya katılmak üzre 'ilginç' film çekme amacıyla bu kafeslerden birine giren -biri kadın- üç arkadaşın başına gelenleri, sonradan deniz dibinde bulunan bir flaş bellekten öğreniriz..
(Hey gidi hey.. bu filmleri yapabilmek için eskiden vhs kaset, daha sonraları da mini dv kaset falan bulmak gerekirdi.)
Cage Dive -genel olarak- vasatı aşamayan bir film olsa da, zaman zaman 'belgesel' gerçekliği yaşatması; dehşeti, su yüzeyine taşıyarak daha gözle görülür hale getirmesi ve 'kahraman' üçlünün 'aşk-ı memnu' vaziyetleriyle, gerilime, dramatik bir etki katmasıyla -mesela, 47 Meters Down'a nispetle- fark yaratmayı başarıyor..
Cage Dive / Açık Deniz: Kafes Dalışı
Senaryo ve Yönetmen: Gerald Rascionato
Oyuncular: Joel Hogan, Josh Potthoff, Megan Peta Hill
Yapım: 2017, Avustralya, 80'
5 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder