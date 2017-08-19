19.08.2017
'Cenaze İşleri' 8 Eylül’de vizyonda!.
Sevgilisi Serpil’le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez.
Orhan’ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak için Orhan’a gelir. Para karşılığı cesedi kimsesizler mezarlığına gömmesini ister.
Orhan’ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil’le evlenebileceğini düşünür. İstemeyerek de olsa kabul eder.
Adamı gömeceği sırada, ölmediğini fark etmesiyle işler karışır.
Bir yanda sevdiği kızla kurduğu evlilik hayallerinin, bir yanda gizemli bir cesedin başına açtığı işlerin ortasında kalan adamın dramını komedi türünde anlatan film, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin katkılarıyla çekildi.
Ölümün yakınlarında dolaşsa da yaşamın değerli olduğunun altını ince çizgilerle çizen ve komedinin ince zekasına sahip çıkan film, erkek dünyasını olabildiğince naif bir şekilde anlatıyor.
Ailece izlenebilecek olan Cenaze İşleri, akıcı bir kurguyla seyircinin merakını da diri tutacak bir komedi filmi.
Daha önce Kızkaçıran, Sağsalim, Terkedilmiş ve Öldür Beni gibi filmlere imza atan yönetmen Korhan Uğur’un çektiği filmin oyuncu kadrosunda Melih Selçuk, Melis Cemre Çınar, Suzan Aksoy, Ergun Kuyucu, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Bedia Ener, Aydan Burhan, Halil Kumova gibi oyuncular yer alıyor.
Filmin müziklerinde ise Altın Portakal ödüllü Mehmet Erdem’in imzası bulunuyor.
Yapımcılığını Serpil Altın Film ve Saygın Film’in yaptığı film, 8 Eylül’de, Mars Dağıtım ile izleyiciyle buluşacak.
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