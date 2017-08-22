22.08.2017
'Damat Takımı' 20 Ekim’de vizyonda!.
Yaşları büyüse de kendileri çocuk kalmıştır; fakat Yiğit’in evlenme kararı ile grup, gençliğin bittiğinin farkına varır.
Hem geçmişe, hem de Yiğit'e veda olarak lise anılarını beş gün içinde tekrar yaşamaya karar verirler.
Bir de tüm bu maceranın içinde aşk hayatları berbat olan grup, lisedeki can düşmanları Besim’le, düğüne sevgilileriyle geleceklerine dair iddaya girerler.
Bu beş gün içinde hem kendilerine kız arkadaş bulmak zorundalardır, hem de belki de son kez birlikte olmanın tadını çıkaracaklardır.
Yönetmenliğini, genç kuşağın dikkat çeken başarılı ismi Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği film 20 Ekim’de vizyonda olacak!
Yapımcılığını Asteros Film’in üstlendiği filmin genç ve dinamik kadrosunda; Furkan Andıç, Özgürcan Çevik, Pelin Akil, Açelya Topaloğlu, Sarp Can Köroğlu, Ozan Osmanpaşaoğlu, Özgün Aydın, Sadi Celil Cengiz, Eylül Su Sapan, Ceyda Kasabalı ve Beyza Şekerci bulunuyor.
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