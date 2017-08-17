'Dangal' yarın sinemalarda!.

Hindistan’ın gişe rekortmeni.
Dünya çapında en yüksek hasılat yapan Hint filmi.
2 kız kardeş ve babalarının altın madalyaya uzanan, inanılmaz gerçek hikayesi.
2010 Olimpiyat Oyunları.
Hindistan, tarihi boyunca güreş dalında hiç altın madalya kazanmamıştı.
O yıl yarışa 22 yaşındaki Geeta Phogat katıldı.
Olimpiyatlara Hindistan’ı temsilen katılan ilk kadın güreşçi olan Geeta, aslında hiç “profesyonel” güreş eğitimi almamıştı.
Onu, genç yaştan itibaren kendisi de güreşçi olan babası yetiştirmişti.
Ama Geeta, tüm engelleri aşarak Hindistan’a güreş dalında altın madalya getiren ilk sporcusu olmayı başararak tarihe geçti.
2014 yılında yapılan bir sonraki Olimpiyat oyunlarında ise Geeta’nın kız kardeşi Babita Kumari, ülkeye bir altın madalya daha kazandırdı!
Azim, kararlılık, tutku ve mücadele dolu bu ilham veren başarı öyküsü, Aamir Khan’ın yapımcılığı ve oyunculuğuyla tüm dünyanın konuştuğu bir filme konu oldu.
Tüm dünyada sinemaseverlerin merakla beklediği ve heyecanla izleyeceği Dangal, 18 Ağustos’ta vizyona girecek.
Bunları Biliyor Muydunuz?
"Dangal", Hindistan'da güreş müsabakalarına verilen isim.
Çekimlerden önce 28 kilo alan Aamir Khan, karakterin gençliğini canlandırmak için daha sonra 20 haftada 25 kilo verdi.
Geeta ve Babita rolleri için Aamir Khan ve yönetmen Nitesh Tiwari, 3000 oyuncuyu sınava soktu.
Geeta va Babita'yı canlandıran kız oyuncular 6-7 ay boyunca özel güreş eğitimleri aldı.
Aamir Khan'ın gerçek hayatta aldığı ve verdiği kilolara benzer olarak kız oyuncular da film için saçlarını kısacık kestirdi.
Dangal, sadece Hindistan’da gişe rekortmeni olmakla kalmadı, Çin’de en çok izlenen yabancı film de olmayı başardı.
Gösterildiği her ülkede büyük övgüler alan Dangal, şimdi de Türk izleyicilerle buluşuyor!
İzlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız!
The Film Journal
Olağanüstü bir sinema deneyimi.
Reuters
İşte kadının gücü!
Variety
Kazanan formül: iyi bir senaryo, gerçek duygular ve muhteşem performanslar!
Hindustan Times
Mükemmel bir spor filminden öte derin anlamlar barındıran bir yapım.
The Guardian
Eğlendirdiği kadar ilham da veren bir film.
India Times
Kadınların ve bir ülkenin gücü üzerine olağanüstü bir hikaye.
The Hollywood Reporter
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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