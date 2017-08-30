30.08.2017
'Emoji Filmi' 8 Eylül'de vizyonda!.
Mesajlaşma uygulamasının içine saklı Textopolis, tüm sevilen emojilerin telefon kullanıcısı tarafından seçilmeyi umarak yaşadığı hareketli bir şehirdir.
Bu dünyada, filtresiz doğmuş ve birçok ifadeyle coşan enerjik emoji Gene hariç her bir emojinin tek bir yüz ifadesi vardır.
Diğer emojiler gibi “normal” olmaya karar veren Gene, marifetli en iyi arkadaşı Beşlik’ten ve kötü şöhretli şifre kırıcı emoji Kaçak’tan yardım ister.
Beraberce, Gene’i düzeltecek kodu bulmak için, her biri kendi içinde çılgın ve eğlenceli birer dünya olan uygulamalar aracılığıyla, telefonda destansı bir serüvene çıkarlar.
Fakat telefonu tehdit eden daha büyük bir tehlike belirdiğinde, artık tüm emojilerin yazgısı, sonsuza dek silinmeden önce dünyalarını kurtarmak zorunda olan bu sıradışı arkadaşların elindedir.
Columbia Pictures bir Sony Pictures Animation yapımı olan Emoji Filmi'ni sunar.
Bu animasyon filmini Tony Leondis yönetti.
Michelle Raimo Kouyate’nin yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosu Tony Leondis, Eric Siegel ve Mike White’ın, hikayesi Tony Leondis ve Eric Siegel’ın, müziği ise Patrick Doyle’un imzasını taşıyor.
The Emoji Movie / Emoji Filmi, 8 Eylül'de 3D ve Türkçe Dublajlı Olarak Sinemalarda!.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder