5.08.2017
'Everything Everything / Her Şey' 11 Ağustos'ta vizyonda!.
Ya dış dünyadaki hiçbir şeye dokunamasaydınız?
Temiz havayı hiç ciğerlerinize çekemeseydiniz, güneşi yüzünüzde hissedemeseydiniz… ya da komşu oğlanı öpemeseydiniz?
Everything, Everything/Her Şey, 18 yaşında, zeki, meraklı ve hayal gücü zengin bir kız olan, ancak bir hastalık yüzünden evinin içinde tamamen yalıtılmış şekilde yaşayan Maddy ile bu durumun onlara engel olmasına izin vermeyecek komşu çocuğu Olly’nin sıradışı aşkını konu alıyor.
Filmin başrollerini Maddy rolünde Amandla Stenberg ve Olly rolünde Nick Robinson paylaşıyor.
Ana de la Reguera ve Anika Noni Rose ise filmde yardımcı oyuncu olarak yer alıyorlar.
Meghie’nin yönettiği filmin senaryosu J. Mills Goodloe’ya ait.
Leslie Morgenstein ve Elysa Dutton’ın yapımcılığını Alloy Entertainment bünyesinde gerçekleştirdiği filmin yönetici yapımcısı ise Victor Ho.
Müziğini Ludwig Göransson'un yaptığı filmin yaratıcı kamera arkası ekibi; görüntü yönetiminde Igor Jadue-Lillo, yapım tasarımında Charisse Cardenas, kurguda Nancy Richardson ve kostüm tasarımında Avery Plewes’tan oluşuyor.
Everything, Everything / Her Şey, 11 Ağustos'ta sinemalarda..
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