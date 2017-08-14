'Kurt Kapanı' Emet’te çekiliyor!.

Senaryosu Ömer Gecü’ye ait film, 60’lı yaşlarda eski bir kiralık katilin etrafında gelişen hikayeden yola çıkıyor.
Mesleğinde hızlı ve kanlı bir şekilde yol alan Kudret’in sakin bir hayat sürmek için kasabaya yerleşmesi olayların akışını durdurmaz.
Geçmişe ait sırların kişilerin, ilişkilerin devreye girdiği filmde ikinci nesil bu karışık mirası devralacak gibidir!
Kurt Kapanı aşk, ihtiras ve intikam üçgeni içinde sarmalanmış hayatların görsel iz düşümü..
Yusuf Atala’nın Kudret karakterini canlandırdığı filmde diğer başrollerde Eren Vurdem, Gaye Turgut Evin, Ümit Acar, Yeşim Salkım, Cengiz Okuyucu, Orhan Milli, Ezel Salık ve çocuk oyuncu Ayşe Tuana Şahin rol alıyor.
Film Karaderili Şirketler Grubu’na ait Emet Termal Resort Otel’in desteğiyle çekiliyor.
Çekimleri üç hafta sürecek olan filmin Aralık 2017 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
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