Les fantômes d'Ismaël :: Arnaud'nun Hüsnükuruntusu

Ancak kısa süre içerisinde sorunlar baş gösterir.
Yazılarında tıkanmaya başlayan İsmail, daha sonra 20 yıl öncesinde bıraktığı bir hayaletin çıkagelmesiyle sarsılır.
Yıllar önce habersizce çekip giden karısı Carlotta (Marion Cotillard), geri dönmüştür.
İsmail iki kadının arasında gelgitler yaşarken, filmi de tamamlamanın yollarını aramaya başlar.
Fransa'nın yıldızlarından oluşan kadrosu ile dikkat çeken yapım aynı zamanda bu seneki Cannes Film Festivali'nin açılış filmiydi."
|Merak ettiyseniz eğer, İsmail efendi bu
Cannes'ın açılış filmi olmuş ama, doğru dürüst bir sinema filmi olamamış, kaotik bir curcuna..
İzlememe rağmen aklıma pek bi ayrıntısı gelmeyen, ama 'kötü not' verdiğimi kayıtlardan çıkardığım, 2013 yılı eseri Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian ve bu yeni filminden sonra, yönetmen Arnaud Desplechin'in sinema sektöründe hâlâ neden ısrarlı olduğunu anlamak, gerçekten zor..
Belli ki, bir alt tür olarak 'Film içinde Film' olayını da hiç anlamamış; dolayısıyla da sonuç olarak, yaptığı işi daha da bi çorbaya çevirmiş yönetmen Arno efendinin bizzat yüzüne karşı, hem de Cannes Film Festivali'nde, 'Sen bir kifayetsiz muhterissin lan mösyö!' deyu çemkirmeme karşın boş boş suratıma baktığına, oradaki herkes gibi Kerem Akça da şahittir..
|Cici kızlar
Eldeki senaryo belki olanak sağlayacak gibi, lâkin bunu eline alan yönetmen, kendini 'yüksek sanat' icra ettiğine inandırmış, ama daha ne yapmak istediğine bile karar verememiş biri olunca, ortaya çıkan şey de, asla bütüne ulaşamayan bir takım 'anlamsız' parçaların birbirine öylesine tutturulduğu, son derece sıkıcı bir denemeden öteye geçemiyor..
Ve son olarak, bu filmi daha da beterleşmekten kurtaran iki güzel şeyin, Marion Cotillard ve Charlotte Gainsbourg'un varlıkları olduğunu belirtir; yönetmenine de, "Sana artık hiçbir şey demiyorum, beter ol inch'allah!" deyu söylenirim..
|Ve işte bu da o çapsız
Les fantômes d'Ismaël / İsmail'in Hayaletleri / Ismael's Ghosts
Yönetmen: Arnaud Desplechin
Senaryo: Arnaud Desplechin, Léa Mysius
Oyuncular: Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg
Yapımcı: Pascal Caucheteux
Yapım: 2017, Fransa, 114'
4 /10
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