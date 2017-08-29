29.08.2017
Logan Lucky / Şanslı Logan
Jimmy, erkek kardeşi Clyde ve kuaför kız kardeşleri Mellie (Riley Keough)'den oluşan Logan ailesinin soygun için yaptıkları kapsamlı planları hazırdır.
Jimmy, paranın yeraltı nakit yönetim sistemine girmesine yardımcı olmak için, yıkım uzmanı Joe Bang'i (Daniel Craig) işe alır.
Zaten riskli olan soygunu daha da karmaşık hale getiren planlama karmaşası, yılın en popüler NASCAR etkinliği olan Coca-Cola 600 sırasında işi yürüten hırsızları zorlayacaktır.
Hırslı soygunun planları üzerinde ilerlerlerken, Loganlar, acımasız bir FBI ajanının (Hilary Swank) davayı soruşturmaya başlamasıyla son bir engelle karşılaşırlar.
Akademi ödüllü yönetmen Steven Soderbergh'in bu komedi filminde ayrıca; Seth MacFarlane, Katie Holmes, Katherine Waterson, Dwight Yoakam, Sebastian Stan, Brian Gleeson ve Jack Quaid da rol alan oyuncular arasındadır.
Steven Soderbergh, neredeyse otuz yılı aşkın, dönem tanımlayıcı filmleri yönettikten sonra, dört yıl önce film yapımcılığından emekli olacağını açıklayarak Hollywood'u şaşkınlığa uğratmıştı.
Yönünü değiştirip, televizyona odaklanarak HBO'nun "Behind the Candelabra"sı ile iki Emmy kazandı ve "The Knick" dizisinin yönetmenliği ile iki Emmy adaylığına sahip oldu.
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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