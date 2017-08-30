Zorlu eğitim sürecinde onun hayata tutunmasını sağlayan, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Rex adlı köpek olur.
Rex, bomba tespit ekibinde görev alan agresif bir savaş köpeğidir.
Hatta Rex, bir önceki eğitmenini ısırarak kolunu kırdığı için Megan ile görevlendirilir.
Fakat Megan pes etmez.
Aralarındaki bağ gelişip güven arttıkça Irak’ın savaş ortamındaki tüm tehditlere rağmen başarılı bir ekip olurlar.
Rex, sadece askerlerin hayatını kurtarmakla kalmaz.
Kısa sürede Megan’ın da en yakın arkadaşı olmayı başarır ve bu kalbi soğumuş kadına tekrar sevmeyi öğretir.
Rex haksız yere elinden alındığında ise Megan, onu sahiplenebilmek için hayatının en tutkulu savaşını vermek zorunda kalacaktır.
Megan Leavey, savaş ortamında yüzlerce hayat kurtaran bomba tespit köpeği ve aynı zamanda en yakın arkadaşı olan Rex’i sahiplenmek için verdiği mücadeleyle dünya basının manşetlerinde milyonların kalbini kazanmıştı.
Bu genç kadın ve hayata tutunmasını sağlayan köpeğinin umut dolu serüvenleri, tüm gerçekliğiyle ekranlara geliyor!
Kate Mara’nın başrolünde olduğu, yetenekli ve tutkulu bir kadroyla hayata geçirilen film, izleyenleri heyecanlı olduğu kadar duygusal bir yolculuğa da çıkarıyor.
Gerçek bir hikâyeden esinlenerek sinemaya uyarlanan muhteşem bir azim, sadakat ve kahramanlık hikayesi olan Megan Leavey / Sadakat Yolundai 25 Ağustos’ta gösterime girdi.
Megan Leavey / Sadakat Yolunda
Yönetmen: Gabriela Cowperthwaite
Senaryo: Pamela Gray, Annie Mumolo, Tim Lovestedt
Oyuncular: Kate Mara, Ramon Rodriguez, Tom Felton, Bradley Whitford, Common
Görüntü Yönetmeni: Lorenzo Senatore
Kurgu: Peter McNulty
Yapım: 2017, ABD, 116'
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder