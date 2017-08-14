Bugatti'sini çalıp yakalandıkları mafya babası Jacomo Morier (Simon Abkarian), son derece öfkelenmiştir.
Hayatlarını bağışlamak için tek bir şartı vardır: Morier'nin en büyük rakibi olan Max Klemp'in (Clemens Schick) çok değerli Ferrari 250 GTO'sunu, direkt evinden çalmak.
Önlerinde sadece bir haftaları vardır.
Foster kardeşler, güzel Stephanie'nin (Ana de Armas) de içinde bulunduğu bir ekip oluşturarak bu zor ve aksiyon dolu görevi başarmaya çalışacaklardır."
Filmin mmknmrtb notu ::
Hollywood'un ezelden bokunu çıkardığı, biz de bile envai çeşidi yapılmış olan, suç ve aksiyon filmlerinin bir nevi alt türü denebilecek mevzulu; 'çiçeği burnunda bir suç çetesinin büyük mafyayla karşılaşıp kapışmasını' kendine şablon eylemiş; özellikle ağırlık verdiği aksiyonla 'vasat'a ulaşmaya çabalayan, ama diğer tüm unsurlarıyla -ister istemez- yere çakılan bir kordela..
Hastaları muhakkak vardır, o ayrı.. ama bendenizi zerre kadar etkilemeyen bir husus olarak; birbirinden klasik, birbirinden pahalı, birbirinden 'overdrive' arabaların, süresi boyunca ortalıkta cirit atması, bu filmin en büyük numarası..
Numara demişken, Ana de Armas gibi 'number one' bir güzelliğin adını zikretmezsek ayıp etmiş oluruz; ve bir de, Clint Eastwood'un, kendinden de yakışıklı sevgili oğlunu, unutmamalıyız tabii..
O değil de, hık demiş babasının burnundan düşmüş vaziyette poz kesmeye çalışan; ama, ondan sadece yakışıklılık genini kapıp, yetenek genini maalesef ıskalamış gibi görünen Scott Eastwood'un 'artistik' geleceğini -eminim ki- babası bile benim kadar düşünmüyordur..
Overdrive / Bas Gaza
Yönetmen: Antonio Negret
Senaryo: Michael Brandt, Derek Haas
Oyuncular: Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss, Freddie Thorp, Simon Abkarian, Clemens Schick
Yapım: 2017, Fransa / ABD, 93'
4 /10
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