24.08.2017
'Spoor / İz' 22 Eylül’de vizyonda!.
Dağ evinde tek başına huzurlu bir hayat yaşayan Janina’nın çok sevdiği iki köpeği ansızın ortadan kaybolur ve bir komşusu öldürülür.
Çok geçmeden kasabada başka esrarengiz cinayetler de işlenir.
Kasaba halkı ve polisin araştırmalarının sonuçsuz kalması üzerine Janina, bu esrarengiz olayların izini kendisi takip etmeye başlar.
3 kez Oscar adayı usta yönetmen Agnieszka Holland’ın son filmi olan Pokot / İz / Spoor, Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı, Fantasia Film Festivali’nde En İyi Film ödüllerine layık görüldü.
Variety’nin “Polonya usulü bir Fargo” şeklinde nitelediği, karlar altındaki bir kasabada geçen, farklı türleri harmanlayan bir cinayet filmi olan İz, 22 Eylül’den itibaren izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen: Agnieszka Holland
Oyuncular: Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Jakub Gierszal
Yapımcı: Krzysztof Zanussi, Janusz Wachala
Senaryo: Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk (roman)
Görüntü Yönetmeni: Jolanta Dylewska, Rafal Paradowski
Kurgu: Pavel Hrdlicka
Müzik: Antoni Lazarkiewicz
Yapım Yılı: 2017
Ülke: Polonya, Almanya
Süre: 128 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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