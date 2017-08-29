29.08.2017
'Suspiria' 29 Eylül’de -yeniden- vizyonda!.
Amerikalı bale öğrencisi Suzy Bannion, dünyaca ünlü ve saygın bir Alman yatılı dans akademisinde eğitim görmeye gelir.
Suzy okula adım attığı andan itibaren bir dizi esrarengiz olaya tanıklık eder.
Önceki gece okuldan kaçan bir öğrenci, ölü bulunmuştur.
Piyanist Daniel ise kendi köpeği tarafından öldürülür.
Akademide bir salgın hastalık baş gösterir ve korkutucu okul binasının her yanından tuhaf sesler yükselmektedir.
Suzy biraz araştırma yapınca okulun geçmişte bir “cadılar meclisi” mekanı olduğunu öğrenir.
Ama işaretler, binada cadı geleneğinin ve ayinlerinin geçmişte kalmadığını, hâlâ devam ettiğini göstermektedir.
Korku-gerilim türünün en önemli yönetmenlerinden Dario Argento’nun başyapıtı kabul edilen ve İtalyan progressive rock grubu Goblin’in müzikleriyle benzersiz bir görsel-işitsel deneyime dönüşen Suspiria, yıllara meydan okuyan, zamanının çok ötesinde bir film.
Bu yıl İstanbul Film Festivali programında da yer alan ve 29 Eylül’de beyaz perdede izleyiciyle buluşacak filmin afiş ve fragmanı yayınlandı.
Yönetmen: Dario Argento
Oyuncular: Jessica Harper, Stefania Casini
Yapımcı: Claudio Argento
Senaryo: Dario Argento, Daria Nicolodi
Görüntü Yönetmeni: Luciano Tovoli
Kurgu: Franco Fraticelli
Müzik: Goblin
Yapım Yılı: 1977
Ülke: İtalya
Süre: 98 dk.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder