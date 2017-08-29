29.08.2017

'Suspiria' 29 Eylül’de -yeniden- vizyonda!.


Tüm zamanların en iyi korku filmlerinden Suspiria, 40. yılına özel 35mm negatifinden restore edilmiş sansürsüz görüntü ve ses kopyasıyla vizyona giriyor.

Amerikalı bale öğrencisi Suzy Bannion, dünyaca ünlü ve saygın bir Alman yatılı dans akademisinde eğitim görmeye gelir.

Suzy okula adım attığı andan itibaren bir dizi esrarengiz olaya tanıklık eder.

Önceki gece okuldan kaçan bir öğrenci, ölü bulunmuştur.
Piyanist Daniel ise kendi köpeği tarafından öldürülür.
Akademide bir salgın hastalık baş gösterir ve korkutucu okul binasının her yanından tuhaf sesler yükselmektedir.

Suzy biraz araştırma yapınca okulun geçmişte bir “cadılar meclisi” mekanı olduğunu öğrenir.
Ama işaretler, binada cadı geleneğinin ve ayinlerinin geçmişte kalmadığını, hâlâ devam ettiğini göstermektedir.



Korku-gerilim türünün en önemli yönetmenlerinden Dario Argento’nun başyapıtı kabul edilen ve İtalyan progressive rock grubu Goblin’in müzikleriyle benzersiz bir görsel-işitsel deneyime dönüşen Suspiria, yıllara meydan okuyan, zamanının çok ötesinde bir film.




Bu yıl İstanbul Film Festivali programında da yer alan ve 29 Eylül’de beyaz perdede izleyiciyle buluşacak filmin afiş ve fragmanı yayınlandı.





Yönetmen: Dario Argento​
Oyuncular: Jessica Harper, Stefania Casini​
Yapımcı: Claudio Argento​
Senaryo: Dario Argento, Daria Nicolodi​
Görüntü Yönetmeni: Luciano Tovoli​
Kurgu: Franco Fraticelli​
Müzik: Goblin​
Yapım Yılı: 1977​
Ülke: İtalya​
Süre: 98 dk.



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...